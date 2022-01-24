Футболист Алдонин назвал причину развода с Юлией Началовой

Российский полузащитник, футболист Евгений Алдонин рассказал, что после развода с Юлией Началовой они не прекратили общения. Бывшие супруги вместе занимались воспитанием дочери Веры. О том, что именно послужило причиной расставания, спортсмен сообщил Eurosport.

Будущих супругов познакомил литовский футболист Дейвидас Шемберас. В скором времени пара сыграла свадьбу, провела медовый месяц в Италии, а уже через полгода у них родилась дочка Вера.

Когда Юлия начала ездить на гастроли, а Евгений пропадать на тренировках, они начали отдаляться друг от друга, написало «Утро.ру».

«Она сосредоточилась на своем, стала чаще бывать в Америке, где записывала альбом. Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты», — признался футболист.

После знакомства в США с хоккеистом Александром Фроловым Юлия заявила, что никакой супружеской пары у нее больше нет. В 2011 году она подала на развод. Супруг оставил ей четырехкомнатную квартиру, а Юлия разрешила ему бывать с дочкой в любое время.