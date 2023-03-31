Эксклюзив 31 марта 2023, 14:18 Фуру «Вечерний Харламов» заметили у казино Сочи Агент Харламова не подтвердил участие комика в шоу «Вечерний Харламов» РИА «Новости»

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Отдыхающие в Сочи заметили рядом с игорной зоной фуру с баннером «Вечерний Харламов». Агент комика Гарика Харламова Ксения Александрова не смогла подтвердить «360», что он примет участие в новом шоу.

«Ничего не знаю. Если что-то захочет Гарик сам, то напишет об этом. Не могу сказать, фейк или это нет», — сказала она.

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Издание «Блокнот» сделало запрос в пресс-службу игорной зоны «Красная Поляна».

«Ничего не опровергаем и не подтверждаем. Лишь напоминаем, что Гарик Харламов был амбассадором игорной зоны „Красная Поляна“ последние несколько лет, поэтому здесь его появление вполне ожидаемо. Впрочем, как и новая жизнь у шоу», — отметили в пресс-службе.

Ранее на Первом канале выходила развлекательная программа «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом. После начала специальной операции на Украине передача исчезла из эфира.

В феврале Ургант в социальной сети разместил фотографию из студии, где работал над программой. Некоторые посчитали эту публикацию намеком на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир.