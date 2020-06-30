ФСИН рассказала, как Михаил Ефремов соблюдает домашний арест

Об этом рассказал глава управления Федеральная служба исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз. Его слова процитировал «Интерфакс».

За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений (меры пресечения — прим. ред.) не выявлено. Состояние его здоровья удовлетворительное Сергей Мороз.

Мороз подчеркнул, что сотрудники ФСИН ежедневно контролируют Ефремова. Для этого они используют не сразу несколько методов: как личную проверку, так и отслеживание с помощью специальной телефонной связи. При этом глава московского УФСИН отметил, что актер сильно переживает из-за всего случившегося.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП. Он выехал на встречную полосу и врезался с фургоном. За рулем находился Сергей Захаров, который скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови актера следы алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет заключения.

Сам Ефремов признал свою вину и не раз заявлял, что готов выплатить компенсацию родным погибшего.

Ранее СМИ неоднократно замечали, что в квартиру Ефремова приезжали его друзья и родные. Они попадали внутрь через черный вход, чтобы избежать лишнего внимания, однако все равно попадали в кадр.