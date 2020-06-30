    30 июня 2020, 18:54

    ФСИН рассказала, как Михаил Ефремов соблюдает домашний арест

    Нина Петлинова

    Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в смертельном ДТП, соблюдает меру пресечения. Он ни разу не нарушил установленный режим содержания и сильно переживает из-за случившегося.

    Об этом рассказал глава управления Федеральная служба исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз. Его слова процитировал «Интерфакс».

    За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений (меры пресечения — прим. ред.) не выявлено. Состояние его здоровья удовлетворительное

    Сергей Мороз.

    Мороз подчеркнул, что сотрудники ФСИН ежедневно контролируют Ефремова. Для этого они используют не сразу несколько методов: как личную проверку, так и отслеживание с помощью специальной телефонной связи. При этом глава московского УФСИН отметил, что актер сильно переживает из-за всего случившегося.

    Вечером 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП. Он выехал на встречную полосу и врезался с фургоном. За рулем находился Сергей Захаров, который скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови актера следы алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет заключения.

    Сам Ефремов признал свою вину и не раз заявлял, что готов выплатить компенсацию родным погибшего.

    Ранее СМИ неоднократно замечали, что в квартиру Ефремова приезжали его друзья и родные. Они попадали внутрь через черный вход, чтобы избежать лишнего внимания, однако все равно попадали в кадр.