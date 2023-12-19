Знаменитости 19 декабря 2023, 00:07 Фронтмену группы Dabro потребовалась срочная медицинская помощь в Москве Лидеру группы Dabro Засидкевичу вызвали скорую помощь из-за лихорадки РИА «Новости»

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Лидеру группы Dabro Ивану Засидкевичу вызвали скорую помощь в Москве из-за высокой температуры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В это время музыкант находился в гостинице в центре столицы.

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«У 33-летнего любителя поставить звук на всю поднялась температура до 39 градусов плюс появилась общая слабость. Друзья вызвали ему скорую в Novotel на Пресненской набережной», — уточнил канал.

Прибывшие врачи на месте назначили Засидкевичу лечение, госпитализация не потребовалась.

По данным канала, группа прибыла в Москву на гастроли из Казани. Именно в этом городе проживают братья Иван и Михаил Засидкевичи, входящие в состав музыкального коллектива.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве у инфекционной больницы № 1 образовалась очередь из скорых. По данным источника канала, большинство пациентов заболели пневмонией.