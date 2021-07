Фронтмену AC/DC Бону Скотту сегодня могло бы исполниться 75 лет

Фронтмен, солист AC/DC Бон Скотт умер в 1980 году в возрасте 33 лет. Сегодня ему могло бы исполниться 75. В день рождения музыканта News.ru рассказали, каким он был и чем запомнился миру.

Скотт родился в городе Форфар в Шотландии, но когда он был еще ребенком, семья переехала в Австралию. Там будущий музыкант научился играть на волынке и на барабанах, выступая в местном оркестре.

Именно на барабанах Скотт играл в своей первой группе The Spektors. В 1967 году его позвали в группу The Valentines на место второго лидер-вокалиста. Группа выпустила несколько песен, написанных Джорджем Янгом — который в будущем прославится как продюсер AC/DC.

в 1974 году Скотт познакомился с братьями Янга — Ангусом и Малколмом Янгами. Они предложили ему стать вокалистом AC/DC (кстати, название группы расшифровывается как alternating current/direct current — «переменный ток/постоянный ток»). Скотт охотно согласился, музыканты быстро нашли общий язык и популярность AC/DC стала набирать обороты.

Голос Скотта, который критики называли «злобным фальцетом», зацепил слушателей. Альбом High Voltage 1975 года, перевыпущенный в 1976, трижды становился платиновым в США. Вслед за ним вышла еще более популярная пластинка Dirty Deeds Done Dirt Cheap — в США было продано шесть миллионов копий. Потом вышли альбомы Let There Be Rock и Powerage. А в 1979 группа выпустила альбом Highway to hell — заглавная песня которого позднее стала культовой и самой известной песней AC/DC. Этот альбом оказался для Скотта последним.

Проблемы с алкоголем преследовали Скотта с ранней юности. 18 февраля 1980 года, переборщив со спиртным, Скотт потерял сознание в своем автомобиле. Ему решили дать «отоспаться» и это оказалось роковой ошибкой — на следующее утро Бона Скотта нашли мертвым в автомобиле. Смерть наступила от алкогольного отравления.

После смерти Скотта в AC/DC его заменил Брайан Джонсон. Группа выпустила посвященный памяти ушедшего вокалиста альбом Back in Black, который стал самым популярным в ее истории. Однако Джонсон признавал, что Скотт был незаменим для группы.

«Он был тем человеком, которого все считали своим другом. Это редчайшая черта характера. У него была очаровательная улыбка, он мог вас красиво „подколоть“. <…> Бесполезно пытаться „косить“ под него. Ребята выбрали меня из-за вокальных данных, но мне до сих пор тяжело исполнить боновские песни», — рассказывал он в интервью.