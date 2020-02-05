05 февраля 2020, 13:56
Фронтмен Megadeth полностью излечился от рака
Лидер американской треш-метал-группы Megadeth Дейв Мастейн обнадежил сообщением, что полностью излечился от рака горла. Музыканта процитировала «Газета.ru».
По данным издания, Мастейн поделился радостной новостью с поклонниками на последнем концерте группы в Лондоне. Артист рассказал, что за год после обнаружения онкологии он перенес девять сеансов химиотерапии и 51 сеанс радиотерапии. По его словам, теперь он «на 100% свободен от рака».
В июне прошлого года Мастейн признался, что ему диагностировали рак горла.
«Я тесно сотрудничаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, успешен на 90%», — написал он соцсетях. Как показало время, медики не ошиблись в своих прогнозах.