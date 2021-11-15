Фронтмен Måneskin вышел на премию MTV EMA в чулках

Ежегодная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2021 проходит в Будапеште. Группа Måneskin впервые приняла участие в подобной церемонии, и зрители надолго запомнят их появление на красной дорожке.

Солист Måneskin Дамиано Давид известен поклонникам группы своим эпатажным образом. На этот раз на красной дорожке MTV Europe Music Awards 2021 он появился в чулках.

Итальянская рок-группа Måneskin приобрела широкую популярность в 2021 году, после победы в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». В следующем году группа намерена отправиться в мировой тур и посетить Россию.

Летом Дамиано Давид рассказал, что сексизму на конкурсе чаще всего подвергаются женщины. В качестве примера он привел отношение к себе и басистке Виктории Де Анжелис. По словам певца, если у него будет много секса, то его будут считать крутым, а девушку — распутной. Сам Давид появлялся перед публикой в откровенных образах, но, несмотря на это, его не осуждали.