04 марта 2024, 18:33
Фронтмен группы Hi-Fi Фомин признался, что после травмы пальца на шоу в Узбекистане увидел свою кость
Фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин сломал мизинец левой руки в ходе испытаний на шоу «Выжить в Самарканде». На премии «Золотой граммофон» в Петербурге певец поделился подробностями случившегося, сообщил «Питер ТВ».
По словам артиста, изначально он не воспринял травму всерьез, решив, что у него ушиб.
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«Снимаю (перчатку — прим. ред.), а это, оказалось, просто такое ощущение. Будто ударили кувалдой по пальцу», — высказался исполнитель.
Он также отметил, что была вероятность госпитализации в микрохирургию столицы Узбекистана. Однако медицинские манипуляции провели в Самарканде. Во время наложения швов на рану была видна кость, добавил Фомин.
Санкт-Петербург
Узбекистан
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