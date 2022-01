Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан заявил о новом альбоме

В декабре 2021 года группа Depeche Mode представила коллекционное переиздание классики rockumentary «Depeche Mode «101» Д. А. Пеннебейкера. Кроме того, солист группы Дейв Гаан представил новый сольный релиз — студийный альбом Imposter (Dave Gahan & Soulsavers). Музыкант поделился подробностями релизов. Об этом сообщили «Известия».

«Идея создания Imposter’а и работа над ним действительно открыли во мне какие-то новые чакры. Я подумал: „Ничего себе, а я все еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!“» — заявил он.

Он подчеркнул, что последний тур группы лишил его энергии к созданию нового. После чего он начал обсуждать с продюсером Ричем Мачином творчество Depeche Mode, а также то, какие исполнители оказали влияние на группу.

Музыкант подчеркнул, что песни The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра или Not Dark Yet Боба Дилана отражали его жизнь. По его словам, в 18 лет ему было бы трудно исполнять подобную музыку.