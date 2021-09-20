«Фрики всегда были и будут» Дунаевский высказался о творчестве Моргенштерна

Композитор Максим Дунаевский назвал Моргенштерна фриком. По его словам, парень не имеет никакого отношения к искусству. Он отметил, что творчество рэпера рассчитано на шокирование публики. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Фрики всегда были и будут. Как правило, это люди мало одаренные, безграмотные, которые бросаются во все тяжкие только для того, чтобы о них узнали и их услышали», — сказал Дунаевский.

Он отметил, что эстрада сейчас не развивается. По его словам, сейчас российское творчество движется по непонятному пути.

«Я хорошо посвящен в западную музыку, знаю, как она там развивается и по каким законам. У нас шоу-бизнес без всяких законов. Хаос. Хайпануть и все. Нет направлений, настоящего творчества, поэтому говорить об этом даже не хочется», — отметил композитор.

Дунаевский получил известность благодаря тому, что написал музыку ко многим известным фильмам, включая «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «В поисках капитана Гранта» и «Д’Артаньян и три мушкетера».