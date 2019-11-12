  • Фрик Терешин больше не «Руки-базуки». Хирурги удалили ему синтоловые бицепсы

    12 ноября 2019, 16:19

    Андрей Иванов

    Житель Пятигорска Кирилл Терешин больше не смог жить со своими «руками-базуками». Из-за синтола его бицепсы сильно воспалились, и он обратился к столичным медикам за помощью. Врачи приняли решение удалить весь закачанный в руки синтол и прочую синтетику, которой Терешин пичкал себя несколько последних лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

    В Сети появилось видео, как мать Терешина кормит его в больничной палате с ложки. Сам бывший «Руки-базуки» сейчас самостоятельно есть не может — впереди долгий процесс реабилитации.

    Фрик Терешин больше не «Руки-базуки». Хирурги удалили ему синтоловые бицепсы | Изображение 1
    Источник фото: YouTube

    «Руки-базуки» решился избавиться от синтола из-за воспаления

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    Ранее Терешин не раз жаловался в Интернете на плохое самочувствие и боль в руках. В феврале он рассказал, что постоянно живет с повышенной температурой и отеками. Летом он обратился к своим подписчикам в социальных сетях помочь ему деньгами на операцию — тогда фрик хотел обратиться к врачам, чтобы решить проблемы со здоровьем, но сохранить свое достоинство — «руки-базуки».

    Парень прославился в Сети несколько лет назад благодаря своим огромным бицепсам. Он долгое время закачивал в руки синтол — неанаболический препарат, который применяют для локального увеличения мышечного объема и придания мышцам желаемой формы.