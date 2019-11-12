Фрик Терешин больше не «Руки-базуки». Хирурги удалили ему синтоловые бицепсы

В Сети появилось видео, как мать Терешина кормит его в больничной палате с ложки. Сам бывший «Руки-базуки» сейчас самостоятельно есть не может — впереди долгий процесс реабилитации.

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«Руки-базуки» решился избавиться от синтола из-за воспаления Подробнее

Ранее Терешин не раз жаловался в Интернете на плохое самочувствие и боль в руках. В феврале он рассказал, что постоянно живет с повышенной температурой и отеками. Летом он обратился к своим подписчикам в социальных сетях помочь ему деньгами на операцию — тогда фрик хотел обратиться к врачам, чтобы решить проблемы со здоровьем, но сохранить свое достоинство — «руки-базуки».

Парень прославился в Сети несколько лет назад благодаря своим огромным бицепсам. Он долгое время закачивал в руки синтол — неанаболический препарат, который применяют для локального увеличения мышечного объема и придания мышцам желаемой формы.