Фредди Меркьюри потерял подругу из-за дурной привычки в постели

В честь 73-й годовщины со дня рождения фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри в Великобритании вышла книга, в которой собраны его высказывания о разных периодах жизни.

Как сообщило издание Mirror, в книге под названием «Фредди Меркьюри: жизнь в его собственных словах» (Freddie Mercury: A Life, In His Own Words) есть фрагмент, который касается его отношений с Мэри Остин. До того, как Меркьюри определился в своих сексуальных предпочтениях, он встречался с девушкой несколько лет и даже собирался на ней жениться.

«Богемская рапсодия» — старичок среди миллиардеров. Какие еще рекорды на YouTube? Подробнее

Мэри Остин музыкант посвятил песню Love of My Life, и называл главным человеком в своей жизни даже после расставания.

Но у него была одна привычка, которая страшно раздражала Мэри. Очень часто посреди ночи на Фрэдди накатывало вдохновение, и он начинал писать музыку. Однажды он до такой степени забылся, что подтащил к кровати пианино и начал играть.

«Однажды, когда мы жили с Мэри, я проснулся посреди ночи, так как ко мне пришло вдохновение. Новую песню надо было немедленно записать, иначе она просто ушла бы. Поэтому я встал и пододвинул пианино», — рассказывал лидер группы Queen.

Мэри закрывала глаза на многие выходки Фредди, но даже для нее это было чересчур. Музыкант это и сам понимал.

«Это не могло продолжаться долго — она не была готова с этим мириться. Не могу сказать, что я был удивлен. Вдохновение может настигнуть меня где угодно, когда я меньше всего этого жду. Конечно, это портит мою сексуальную жизнь», — жаловался Меркьюри.