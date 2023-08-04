Знаменитости 04 августа 2023, 16:44 Французский писатель Жиль Перро скончался на 93 году жизни

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Французский писатель, сценарист и журналист Жиль Перро умер 4 августа в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сайт L’union.

Отмечается, что писатель обрел всемирную известность благодаря работе в криминальной сфере. В своих произведениях Перро описывал нарушения прав человека.

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Как сообщил сайт aif.ru, самой популярной работой писателя стало криминальное исследование «Красный пуловер», разошедшееся тиражом в миллион экземпляров.