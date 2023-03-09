09 марта 2023, 15:51
Французский певец и актер Марсель Жан-Пьер умер в возрасте 93 лет
Французский певец и актер Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон, известный под псевдонимом Марсель Амон, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Отмечается, что артист прославился после выступлений перед концертами певицы Эдит Пиаф. Также Марсель Амон запомнился зрителям по одной из ролей в фильме «Невеста слишком хороша»
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По данным РИА ФАН, о причинах смерти известного певца не сообщалось.
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