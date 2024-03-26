Знаменитости 26 марта 2024, 14:54 Французский футболист стал музыкантом и записал альбом Бывший футболист Кантона записал музыкальный альбом и запланировал тур по Европе Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бывший игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона записал музыкальный альбом с уклоном в рок. О его планах на первый тур по Франции и Великобритании рассказало издание Ouest France.

«Музыка появилась раньше человека. Это природа, дождь, ветер, вибрации, которые старше нас. Никто не может жить без музыки», — заявил Кантона.

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Также бывший футболист рассказал в интервью о своем увлечении такими группами как AC/DC, Led Zeppelin, Kiss, когда еще был подростком. Его первым музыкальным кумиром стал фронтмен группы The Doors Джим Моррисон. А сейчас он сам готовиться к первому туру, в котором уже фигурируют первые даты концертов в городах Франции и Великобритании.

Французский футболист завершил спортивную карьеру в 1997 году и уже успел попробовать себя в кино. Он примерял на себя роль актера и режиссера, а также был писателем, куратором выставок искусства и даже кандидатом в президенты Франции.

Ранее другой французский футболист, действующий игрок ПСЖ, Килиан Мбаппе передал привет белорусскому блогеру Mellstroy. Сделать это его уговорил один из пользователей Сети.