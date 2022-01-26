Французский фотограф Робер насмерть замерз на улице в Париже

Известный французский фотограф Рене Робер насмерть замерз на одной из улиц в центре Парижа. Он потерял сознание и умер в больнице, никто из прохожих не вызвал ему скорую. Об этом в эфире радио RTL рассказал близкий друг фотографа, журналист и музыкант Мишель Момпонте.

По его словам, вечером 18 января Робер вышел из дома, чтобы прогуляться. На улице Тюрбико ему стало плохо и он упал, ударившись при этом головой о тротуар. Так мужчина пролежал около пяти-шести часов. Момпонте подчеркнул, что это один из самых оживленных кварталов Парижа, но никто не посчитал нужным помочь.

Ближе к утру скорую помощь для фотографа вызвал проходивший мимо бездомный. Прибывшие врачи госпитализировали 84-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии с травмой головы и сильным переохлаждением. В больнице фотограф скончался.

Рене Робер известен тем, что более 50 лет занимался фотографией исполнителей, танцевавших в стиле фламенко.

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