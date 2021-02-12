Французский фотограф потребовал у певицы Зары 1,6 миллиона рублей компенсации

Фотограф из Франции потребовал у российской певицы Зары более 1,6 миллиона рублей за сделанные несколько лет назад снимки. Суд встал на сторону артистки — все фото она давно выкупила у правообладателя.

Получить компенсацию хотел модный фотограф Шовен Франсуа Режи Дионис, рассказала «Пятому каналу» PR-директор Зары Нина Пономарева. Якобы фотографии певица использовала незаконно.

Фотосессию француз провел для обложки журнала Cosmopolitan в 2017 году. Она состоялась в московском театре Геликон-опера на Большой Никитской улице. По словам Диониса, знаменитость без разрешения разместила эксклюзивное фото его авторства в Instagram и на собственном сайте, использовала для рекламной афиши и на YouTube-канале.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел заявление иностранного фотографа летом 2020 года. Зара не получила извещения о предстоящем заседании и не явилась на него. О решении в пользу Диониса она узнала из СМИ.

«В разгар пандемии истец потребовал порядка 1,6 миллиона рублей за нарушение его авторских прав и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда», — уточнила Пономарева.

Представитель певицы обратила внимание, что до судебного разбирательства прямых претензий от фотографа на имя Зары не поступало. После вынесенного без ее участия судебного решения артистка вместе с адвокатами обжаловала вердикт в вышестоящей инстанции.

«19 января 2021 года Санкт-Петербургский городской суд решение районного суда отменил, отказав в удовлетворении исковых требований фотографа в полном объеме», — сказала PR-директор Зары.

В суде пришли к выводу, фотоснимки артистка могла использовать. После фотосессии Зара, добавила Пономарева, выкупила кадры у издательства, обладавшего исключительным правом на снимки. С 2017 года у нее есть законное право распоряжаться этим материалом и в личных, и коммерческих целях.