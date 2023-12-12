Знаменитости 12 декабря 2023, 21:35 Французская полиция отпустила из-под стражи обвиненного в изнасиловании писателя Бегбедера Franceinfo: полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедер РИА «Новости»

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Полиция Франции освободила из-под стражи писателя, публициста и литературного критика Фредерика Бегбедера, против которого летом написали жалобу с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокуратуру.

«Писатель Фредерик Бегбедер, который с сегодняшнего утра находился в комиссариате По (департамент Атлантические Пиренеи) в рамках расследования дела об изнасиловании, был освобожден из-под стражи», — рассказали в ведомстве.

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По сообщению радиостанции, жалобу на писателя летом подала молодая женщина. Она утверждала, что вступила в половую связь с 58-летним писателем дважды: первый раз добровольно, второй раз — в ту же ночь без ее согласия. Девушке на тот момент было 17 лет. Бегбедер отрицает предъявленные обвинения.

Писатель известен как автор бестселлера 2000 года «99 франков», а также произведений «Любовь живет три года», «Романтический эгоист», «Каникулы в коме» и других.

Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании, фильмы с его участием сняли с проката во Франции. В ноябре вышел документальный фильм с участием женщин, которые обвинили актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.