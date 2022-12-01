Знаменитости 01 декабря 2022, 17:59 Французская исполнительница Милен Фармер выпустила новый музыкальный альбом

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Одна из самых известных современных французских исполнительниц Милен Фармер выпустила свой 12й по счету музыкальный альбом. Об этом сообщили РИА ФАН.

Отмечается, что недавно певице исполнился 61 год. Ее новый альбом в переводе на русский язык получил название «Влияние». Он состоит из 14 треков, к 12 композициям Фармер сама написала слова.

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Создание нового альбома не обошлось без не менее известных музыкантов. К примеру, в записи поучаствовали музыканты групп Archive, AaRon и Yelle.

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