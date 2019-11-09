Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила знаменитого режиссера Романа Полански в изнасиловании. По словам женщины, это произошло в 1975 году.

«В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков», — рассказала Монье свою историю на страницах газеты Le Parisien.

Женщина рассказала, что в 1975 году она и по случайному совпадению Полански отдыхали в Швейцарии. Их познакомили друзья актрисы, и вскоре режиссер якобы предложил Монье физическую близость, но она отказалась. В то же время это не помешало девушке в тот же день пойти на ужин с режиссером, а потом вместе с ним вернуться в хижину, где он, по ее словам, ее изнасиловал.

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Монье отметила, что рассказала об изнасиловании на следующий же день их общему знакомому, и тот посоветовал девушке пойти в полицию. Однако она решила, что режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки. Этот самый знакомый теперь заявил газете, что готов подтвердить слова девушки, если дело дойдет до суда.

У Полански есть французское и польское гражданство. В 1977 году в США его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, и режиссер живет во Франции, поскольку эта страна не экстрадирует собственных граждан. Сейчас Полански 86 лет.