Фотосессия Анфисы Чеховой чуть не завершилась кошмаром

Ведущая и ее подруга-модель участвовали в фотосессии на яхте. Девушки позировали, шли на камеру, в руках Чехова держала собаку. Однако внезапно видеоролик оборвался. Позже Чехова написала, что съемки чуть было не закончились печально.

«Фото-сессия @by.che.dress чуть не закончилась кошмаром», — прокомментировала пост Чехова.

Однако подробности того дня она не раскрыла. Один из-подписчиков предположил, что фотограф чуть не упал в проход между этажами судна.

Чехова пошутила, что они с подругой стали моделями на «старости лет».

«Даю лайфхак всем девушкам, которых не взяли под свое крыло модельные агентства: создавайте свой бренд! И покоряйте с ним все мировые подиумы», — добавила телеведущая.

Подписчики восхитились внешним видом девушек. По их мнению, модели хорошо выглядят, им не надо набирать или сбрасывать вес.