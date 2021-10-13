Меган Фокс и ее партнер снялись в откровенной фотосессии для GQ

Актриса Меган Фокс и ее партнер рэпер Machine Gun Kelly приняли участие в откровенной фотосессии для GQ. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram актрисы.

На фото Фокс полностью без одежды. На ней только портупея и браслеты на бедре. В руках она держит пистолет.

Рэпер одет в длинный пиджак и высокие кожаные сапоги, во рту он держит сигарету.

Актриса написала, что в журнале будет «история двух отщепенцев», в которой есть «болезненная одержимость, оружие, зависимость, шаманы и море крови», а еще «такой секс, что Люцифер бы за крест схватился».