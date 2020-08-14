Фотомодель поразила красотой и молодостью в 60 лет

Сын модели, австралийский актер Крис Хемсворт, опубликовал фотографию матери в ее день рождения. Внешность женщины поразила подписчиков. В комментариях они написали, что Леони Хемсворт больше похожа на сестру Криса, чем на маму.

Фотомодель выглядит молодо благодаря особому режиму питания.

«Она была первым человеком из тех, что мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе. Ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше», — рассказала жена Хемсворта Эльса Патаки.

Сначала модель отказывалась от еды раз в неделю, а потом перешла на режим голодания до 16 часов в сутки.

По словам нейробиолога Марка Маттсона из Университета Джонса Хопкинса, прерывистое голодание позволяет улучшить когнитивные функции, сообщила «Вечерняя Москва». Оно же защищает от неврологических заболеваний. Помимо этого снижается риск развития диабета II типа, уменьшается кровяное давление и повышается чувствительность к инсулину. Однако интервальное голодание может быть опасно для людей с рядом хронических заболеваний.