19 февраля 2020, 09:38
Фотографии располневшей Бритни Спирс удивили пользователей Сети
В интернет появились фотографии Бритни Спирс. Как заметили пользователи, она набрала лишние килограммы. Певицу сфотографировали на улице. Об этом написал сайт «Невские новости».
Знаменитость запечатлели на улицах Лос-Анджелеса. Из-под красного топа виднелся живот. Также на Бритни были шорты и медицинский ботинок. Пользователи соцсети начали активно обсуждать поправившуюся певицу.
Кто-то сильно расстроился, увидев любимую певицу в таком виде. Кто-то предположил, что артистка опухла от лекарств.