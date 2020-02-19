Фотографии располневшей Бритни Спирс удивили пользователей Сети

Знаменитость запечатлели на улицах Лос-Анджелеса. Из-под красного топа виднелся живот. Также на Бритни были шорты и медицинский ботинок. Пользователи соцсети начали активно обсуждать поправившуюся певицу.

Кто-то сильно расстроился, увидев любимую певицу в таком виде. Кто-то предположил, что артистка опухла от лекарств.