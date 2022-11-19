Знаменитости 19 ноября 2022, 22:00 Фотограф Водяновой прокомментировал слухи о «тайной дочери» модели Фотограф Васильев заявил, что сестра модели Натальи Водяновой похожа на него РИА «Новости»

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Фотограф Натальи Водяновой Алексей Васильев прокомментировал слухи о том, что младшая сестра супермодели Мария (Дженна Бернс) — их общая дочь. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

Фотограф отметил, что ему польстили данные догадки поклонников модели. Он признал, что имеет общие черты с Марией.

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«Конечно, мне может льстить такая ситуация. Я могу сказать, что да, так получилось, что там похожие есть черты. То, на чем основаны эти домыслы, имеет место быть», — сказал он.

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По его словам, поклонники распространили эти слухи, потому что им трудно поверить в необычную историю Натальи и ее дочери. Васильев рассказал, что познакомился с Водяновой, когда ей было 17 лет. Фотограф и модель работали около года, после чего она уехала работать во Францию. Спустя 22 года она заявила, что у нее есть младшая сестра. По словам Водяновой, девочку еще маленькой удочерила американская пара, и теперь пришло время рассказать об этом. Однако пользователи Сети предположили, что девушка на самом деле может являться дочерью Васильева.

«Брови, глаза. На Наташу она не так похожа, как на меня», — заключил фотограф.

В октябре в Сети появились слухи о том, что модель Виктория Бэкхем рассталась со звездным мужем — известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Домыслы спровоцировали пропавшие с запястья модели инициалы ее супруга. Спустя время Виктория заявила, что в их семейной жизни все хорошо, ей просто надоело часто видеть эти рисунки на своем теле.