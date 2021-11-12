12 ноября 2021, 11:29
Фотограф рассказал о работе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом
Теплые снимки герцогов Кембриджских тронули поклонников
Накануне годовщины своей свадьбы, в апреле 2021 года, принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали трогательные семейные снимки. Теперь журналисты поговорили об этой фотосессии с фотографом Крисом Флойдом, написали «Дни.ру».
Флойд рассказал, что ему очень понравилась съемка с четой герцогов.
«Вокруг никого не было, были только я и они, и мы действительно прекрасно провели время», — поделился он.
Фотографии получились теплыми и трогательными. Эта работа добавила фотографу популярности — всего через пять минут после публикации снимков на его аккаунт подписались две тысячи человек.