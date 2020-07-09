Фотограф Пугачевой показал Игоря Крутого с шевелюрой

В Сети опубликовали снимок с композитором Игорем Крутым и певцом Валерием Леонтьевым. Причем на нем основатель международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новой волны» еще не лысый.

Очередным архивным кадром из жизни знаменитостей поделился в Instagram личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин, сообщил сайт «Утро.ру».

Фотография сделана в 1996 году в Лос-Анджелесе. Родин сфотографировал артистов во время работы. На кадре видно, как 42-летний Крутой и Леонтьев задумчиво смотрят вдаль. Перед композитором стоит микрофон, а певец надел яркий костюм.

«Завершая день, покажу еще одну мою фотографию с Леонтьевым и Крутым!» — подписал пост Родин.

Предположительно, фотограф запечатлел знаменитостей на конкурсе «Песня года» в США.

Родин также выложил снимок с Леонтьевым во время репетиции. На этом фото певец стоит в том же костюме, что и в кадре с Крутым.

Ранее конкурс «Новая волна — 2020» решили отменить из-за коронавируса. Конкурс должен был пройти в Казани в конце августа.