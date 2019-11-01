Плагиат или хайп: сургутский фотограф подал в суд на Black Star

Михаил Батенев проделал длинный путь из Сургута в Москву не ради достопримечательностей. Он хочет доказать: Black Star украл его фотографию для обложки трека артиста Pabl.A — FaceTime. В истории разбирался корреспондент «360».

Михаил Батенев рассказал, что свою знакомую модель снимал несколько лет назад. А в этом году увидел свою работу в социальных сетях в качестве обложки. Кроме того, фотографу не нравятся текст композиции и само направление музыки.

Источник фото: телеканал «360»

«Это та самая фотография, когда я поменял свой стиль. Это моя первая арт-фотография, после этого началась моя карьера как арт-фотографа, я начал снимать концептуальную фотографию, все началось именно с этой фотографии. Это для меня очень дорогой снимок», — сказал Батенев.

Источник фото: pikabu.ru

Pabl.A — молодой исполнитель лейбла Black Star. На самом деле артиста зовут — Александр Павлов. Он заявил, что к выбору обложки не имеет никакого отношения.

«Меня попросили прокомментировать нашумевшую ситуацию с моей обложкой на трек FaceTime, но, к сожалению, мне вас нечем обрадовать, так как я не занимаюсь данным вопросом, я не держу руку на пульсе. Я не знаю, что на каком этапе находится, но могу пожелать одно: stay true (оставайтесь честными — прим. ред.), улыбайтесь», — прокомментировал Павлов.

Источник фото: wikipedia.org

Адвокат фотографа из Сургута Анжелика Решетникова — специалист по авторскому праву. Она уверена: судья встанет на их сторону.

«Сегодня мы представляем дополнительные доказательства по делу, которые подтверждают о том, что фотография, которая была заимствована к обложке сингла FaceTime, была заимствована незаконно и до сих пор не удалена с сайта YouTube», — заявила Решетникова.

Интересы лейбла Black Star представляет Срегей Жорин. Адвокат уже привык работать со знаменитостями. По его мнению, фотограф хочет прославиться за счет популярного бренда.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень много людей, которые хотят хайпануть на этой компании, заявляют необоснованные требования, делают громкие заявления, мы возле этого суда слышали много таких заявлений, криков о том, что „там караул, там сплагиатили“, какие-то там обвинения. Но суд разбирается и устанавливает, что нет никакого плагиата. Как не было раньше, так и нет сейчас», — отметил Жорин.

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По словам Батенева, ему никто не предложил договориться мирным путем. Теперь он надеется получить от Тимати и его команды пять миллионов рублей. Слушание назначили на начало декабря. Планируется, что заседание посетит независимый эксперт.