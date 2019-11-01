Плагиат или хайп: сургутский фотограф подал в суд на Black Star
Михаил Батенев рассказал, что свою знакомую модель снимал несколько лет назад. А в этом году увидел свою работу в социальных сетях в качестве обложки. Кроме того, фотографу не нравятся текст композиции и само направление музыки.
«Это та самая фотография, когда я поменял свой стиль. Это моя первая арт-фотография, после этого началась моя карьера как арт-фотографа, я начал снимать концептуальную фотографию, все началось именно с этой фотографии. Это для меня очень дорогой снимок», — сказал Батенев.
Pabl.A — молодой исполнитель лейбла Black Star. На самом деле артиста зовут — Александр Павлов. Он заявил, что к выбору обложки не имеет никакого отношения.
«Меня попросили прокомментировать нашумевшую ситуацию с моей обложкой на трек FaceTime, но, к сожалению, мне вас нечем обрадовать, так как я не занимаюсь данным вопросом, я не держу руку на пульсе. Я не знаю, что на каком этапе находится, но могу пожелать одно: stay true (оставайтесь честными — прим. ред.), улыбайтесь», — прокомментировал Павлов.
Адвокат фотографа из Сургута Анжелика Решетникова — специалист по авторскому праву. Она уверена: судья встанет на их сторону.
«Сегодня мы представляем дополнительные доказательства по делу, которые подтверждают о том, что фотография, которая была заимствована к обложке сингла FaceTime, была заимствована незаконно и до сих пор не удалена с сайта YouTube», — заявила Решетникова.
Интересы лейбла Black Star представляет Срегей Жорин. Адвокат уже привык работать со знаменитостями. По его мнению, фотограф хочет прославиться за счет популярного бренда.
«Очень много людей, которые хотят хайпануть на этой компании, заявляют необоснованные требования, делают громкие заявления, мы возле этого суда слышали много таких заявлений, криков о том, что „там караул, там сплагиатили“, какие-то там обвинения. Но суд разбирается и устанавливает, что нет никакого плагиата. Как не было раньше, так и нет сейчас», — отметил Жорин.
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По словам Батенева, ему никто не предложил договориться мирным путем. Теперь он надеется получить от Тимати и его команды пять миллионов рублей. Слушание назначили на начало декабря. Планируется, что заседание посетит независимый эксперт.