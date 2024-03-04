04 марта 2024, 15:05
Фотограф отсудил у Юлии Высоцкой 40 тысяч рублей за снимки еды
Shot: суд обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за использование чужих фото
Телеведущую Юлию Высоцкую обязали выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование чужих фотографий на ее кулинарном сайте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, один из фотографов обнаружил свои работы на портале Высоцкой «Едим дома». Он был возмущен несанкционированным использованием своих снимков и их обрезкой, что, по его мнению, нарушало его права на интеллектуальную собственность.
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Фотограф обратился к администрации сайта через компанию, занимающуюся правовой защитой авторских прав, с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки. Однако со стороны Высоцкой ответа не поступило.
Суд удовлетворил иск частично, обязав ведущую выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за использование фотографий без разрешения и удалить их с сайта
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