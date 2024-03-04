Знаменитости 04 марта 2024, 15:05 Фотограф отсудил у Юлии Высоцкой 40 тысяч рублей за снимки еды Shot: суд обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за использование чужих фото Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущую Юлию Высоцкую обязали выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование чужих фотографий на ее кулинарном сайте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, один из фотографов обнаружил свои работы на портале Высоцкой «Едим дома». Он был возмущен несанкционированным использованием своих снимков и их обрезкой, что, по его мнению, нарушало его права на интеллектуальную собственность.

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Фотограф обратился к администрации сайта через компанию, занимающуюся правовой защитой авторских прав, с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки. Однако со стороны Высоцкой ответа не поступило.

Суд удовлетворил иск частично, обязав ведущую выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за использование фотографий без разрешения и удалить их с сайта

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