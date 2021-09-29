Фотограф Исхаков объяснил Собчак свой иск к Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков дал большое интервью Ксении Собчак. В нем он объяснил, по какой причине направил в суд иск к своей бывшей жене, певице Полине Гагариной. По его словам, именно она подала идею общаться через адвокатов. Бывшие супруги не могут договориться по поводу общения с их общей дочерью Мией.

«Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться», — рассказал Исхаков в рамках интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Фотограф отметил, что сначала делал бывшей супруге очень дружеское и очень лояльное предложение «с перекосом в ее сторону». Однако певица не пошла на компромисс.

Герой выпуска заявил, что, как отец, хочет иметь возможность общаться с дочкой и заниматься ее воспитанием. Он подчеркнул, что участвует в жизни Мии материально: платит за няню и кружки — и делает это с удовольствием.

«Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью», — сказал Исхаков.

При этом он отметил, что Гагарина — большая артистка со сложным графиком, ее часто может не оказываться дома к определенному времени. Он подчеркнул, что иск не является нападением на нее, фотограф лишь хочет отстоять свои права.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, а спустя три года у них родилась дочь. Пара рассталась в 2021 году. По словам Исхакова, причиной стали расхождения в ценностях и приоритетах.