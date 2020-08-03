Фото со свадьбы дочери Бориса Немцова появилось в Сети

Фото со свадьбы дочери Бориса Немцова 18-летней Дины появилось в Сети. Уточняется, что изначально женитьба с Димитрием Матевосовым была назначена на будущий год, но пара решила поспешить.

О счастливой дате в личном Instagram-аккаунте сообщила бывшая жена покойного политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова. Она опубликовала свадебные снимки дочери, пишет сайт «Дни.ру».

«Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои», — подписала фото Одинцова.

Накануне наследница Немцова в беседе с журналистами заявила, что считает раннее замужество абсолютно нормальным. Она подчеркнула, что уверена в своем избраннике. Часть окружения девушки оказалась не согласна с ней. Дочь политика отговаривали и просили повременить с важным решением.

Дмитрий и Дина вместе три года. Матевосов сделал предложение Немцовой в июле минувшего года. Уточняется, что девушка получила строгое воспитание и не могла жить с парнем без штампа в паспорте.