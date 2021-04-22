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    22 апреля 2021, 16:22

    «Фото сделано папочкой»: Шейк впервые опубликовала снимок с дочерью

    Полина Петрова

    Супермодель Ирина Шейк впервые опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте снимок со своей дочерью. Девочка попала на фото не полностью. На кадре видно, что ребенок держит маму за руку, сообщил сайт «Дни.ру».

    «Фото сделано папочкой»: Шейк впервые опубликовала снимок с дочерью

    Снимки были сделаны перед показом Burberry.

    «Фото сделано папочкой», — подписала пост Шейк.

    Подписчики знаменитости решили, что в качестве фотографа выступил бывший возлюбленный Шейк, актер Брэдли Купер: «Ничего себе, Брэдли снимал?», «Брэдли Купер!», «Фото сделано папочкой…теперь остается только мечтать, что тем самым», «Это что, вы снова вместе? Ура!».