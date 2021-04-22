«Фото сделано папочкой»: Шейк впервые опубликовала снимок с дочерью

Супермодель Ирина Шейк впервые опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте снимок со своей дочерью. Девочка попала на фото не полностью. На кадре видно, что ребенок держит маму за руку, сообщил сайт «Дни.ру».

Снимки были сделаны перед показом Burberry. «Фото сделано папочкой», — подписала пост Шейк. Подписчики знаменитости решили, что в качестве фотографа выступил бывший возлюбленный Шейк, актер Брэдли Купер: «Ничего себе, Брэдли снимал?», «Брэдли Купер!», «Фото сделано папочкой…теперь остается только мечтать, что тем самым», «Это что, вы снова вместе? Ура!».