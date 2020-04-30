Фото с волосатым Нагиевым позабавило пользователей Сети

Судя по фотографии, она сделана на съемках костюмированного шоу. Артисты предстали в образе стиляг 70-х годов. На голове у Нагиева густая копна волос, а у Сычева парик с кудряшками и приклеенные усы.

Подписчики оценили наряды актеров. Одни задались вопросом: «Они что неделю вместе пили?». Другие похвалили их яркие образы: «Молодцы! Потрясающие актеры». Третьи сравнили их с танцорами диско.

Накануне британская актриса Кейт Бекинсейл прочитала по ролям на русском фрагмент «Чайки» с мужчиной, который пришел к ней домой починить кондиционер. Они разыграли сцену, когда Треплев бросает к ногам Нины Заречной убитую им чайку. Игрушечная утка исполнила роль убитой птицы.

Артистка отлично читает на русском языке. В свое время она изучала русскую литературу в Оксфорде и хорошо знакома с иностранными языками.