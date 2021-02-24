Фото с «самой мощной в мире» яхтой Абрамовича появились в Сети

Фотограф Tom van Oossanen опубликовал снимки новой супер яхты Solaris, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. В этом году она сойдет со стапелей верфи Lloyd Werft в Бремерхафене в Германии, об этом написал The Sun со ссылкой на источник на яхтенном рынке.

Судно уже почти готово к ходовым испытаниям. Ближе к лету его передадут бизнесмену, сообщил сайт URA.ru.

«Это будет яхта года, когда она будет спущена на воду позже в этом году», — заявил собеседник издания.

Согласно данным журналистов, стоимость Solaris составляет 430 миллионов фунтов стерлингов. В яхте будет 46 кают для 36 пассажиров и экипажа из 60 сотрудников. Ожидается, что она станет самым мощным легким судном в мире. Оно состоит из восьми палуб, в числе которых вертолетная площадка.

Как написал Forbes, для Solaris уже заказаны два вертолета Airbus ACH145. Они зарегистрированы под именами M-Solo & M-Sola.