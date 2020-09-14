Фото обнаженной Ирины Шейк с рыбой-меч появилось в Сети

На фотографии, обработанной в черно-белых тонах, женщина стоит спиной к объективу. Модель демонстрируют свою прекрасную форму, статную фигуру. При этом у нее нет сложной укладки или яркого макияжа. Благодаря этому снимок выглядит естественно и лаконично. Главным акцентом в композиции является большая рыба-меч, пишет Newinform.

Задумка и скрытый смысл, который вложил в снимок Алас, неизвестны. Пользователи Интернета оценили новую публикацию. Они отметили, что концепция съемки необычна, отличается от большинства современных работ. Подписчики восхитились внешними данными Шейк, назвав ее красивой, а также «богиней» и «легендой»: «Просто любовь», «Выглядит волшебно», «Идеальная фигура», «Богиня!».

Ранее Шейк в беседе с русской версии журнала Vogue рассказала, что ее трехлетняя дочь уже ходит в русскую школу в Нью-Йорке, где изучает язык.