20 февраля 2020, 15:11
Фото Насти Ивлеевой из «прошлой жизни» довело поклонников до слез
Известный блогер Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографией из «прошлой жизни». Снимки довели ее поклонников до истерики. Об этом написало РИА ФАН.
Ивлеева решила поделиться с подписчиками, как она жила до блогерства. Естественно, в шутливой манере. Она опубликовала фото, сделанные с помощью фотошопа.
Пользователи соцсети писали в комментариях у блогерши, как им смешно. Некоторые даже расплакались от истерики.
«Я думала, где я тебя видела. Оказывается, на кассе в „Ашане“», — пошутила romanovadianaaa.
«Чуть не уписалась… Ржала как коняка на всю хату», — призналась nails_olga_dp.
«Это просто бомба! Я ржу до слез», — призналась irina_sergeevna0303.