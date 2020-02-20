    20 февраля 2020, 15:11

    Фото Насти Ивлеевой из «прошлой жизни» довело поклонников до слез

    Анастасия Кременчугская

    Известный блогер Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографией из «прошлой жизни». Снимки довели ее поклонников до истерики. Об этом написало РИА ФАН.

    Ивлеева решила поделиться с подписчиками, как она жила до блогерства. Естественно, в шутливой манере. Она опубликовала фото, сделанные с помощью фотошопа.

    Пользователи соцсети писали в комментариях у блогерши, как им смешно. Некоторые даже расплакались от истерики.

    «Я думала, где я тебя видела. Оказывается, на кассе в „Ашане“», — пошутила romanovadianaaa.

    «Чуть не уписалась… Ржала как коняка на всю хату», — призналась nails_olga_dp.

    «Это просто бомба! Я ржу до слез», — призналась irina_sergeevna0303.