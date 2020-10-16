«Это не она»: фанаты сочли обманом пляжное фото Бритни Спирс

Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным. Но вместо восхищенных комментариев получила от фанатов обвинения в обмане.

На опубликованном снимке 38-летняя певица сидит на плечах у персонального тренера Сэма Асгари. На ней надето бикини с леопардовым принтом. Кадр был сделан на пляже на фоне океана.

Однако на снимке нельзя увидеть лицо самой Спирс — во-первых пара стоит боком к камере, а во-вторых, певица повернула голову таким образом, что увидеть можно только ее волосы.

Фанаты Спирс заключили, что на размещенной фотографии запечатлена другая женщина.

«Вы закрыли ее лицо, чтобы мы не поняли, что это не она», «Это точно не Бритни», «Лицо спрятано, чтобы никто ничего не заподозрил», — писали подписчики в комментариях.

Некоторые стали рассматривать снимок более внимательно и пришли к выводу, что у женщины на фото нет ничего общего с фигурой Спирс. «Это совсем не ее тип телосложения», — прокомментировал пост пользователь под ником wearretheweirdos.

В конце августа младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн получила право свободно распоряжаться трастовым фондом певицы SJB Revocable Trust. По сути, она стала дополнительным опекуном сестры помимо отца Джейми Спирса. Поклонники Бритни и активисты движения за ее свободу #FreeBritney были недовольны этой ситуацией. По их мнению, младшая сестра еще хуже отца, и усугубит положение Бритни Спирс.