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    18 августа 2021, 22:29

    Пугачева выложила фото без косметики

    Дарья Морозова

    Певица Алла Пугачева выложила фотографию без макияжа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

    Пугачева выложила фото без косметики

    «Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок», — написала артистка под фото.

    В комментариях многие пользователи похвалили ее внешний вид и отметили, что ей очень идет.

    «Так счастье рисует на вашем лице свои отметки. Выглядите великолепно», — написал один из них.

    Ранее блогер Саша Шпак рассказал о новых отношениях, которые завязались у него после развода. Роман завязался у Шпака спустя несколько дней после развода с его последней, шестой супругой Масей (Ириной Мещанской).

    «Просто счастье», — подписал Шпак совместную фотографию с новой девушкой.

    Как рассказали подписчики, имя новой избранницы блогера — Диана.

    Прошлый брак Шпака длился около шести лет. Блогер афишировал свои отношения в социальных сетях, снимая совместные ролики с супругой.