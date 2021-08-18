Пугачева выложила фото без косметики

Певица Алла Пугачева выложила фотографию без макияжа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок», — написала артистка под фото.

В комментариях многие пользователи похвалили ее внешний вид и отметили, что ей очень идет.

«Так счастье рисует на вашем лице свои отметки. Выглядите великолепно», — написал один из них.

Ранее блогер Саша Шпак рассказал о новых отношениях, которые завязались у него после развода. Роман завязался у Шпака спустя несколько дней после развода с его последней, шестой супругой Масей (Ириной Мещанской).

«Просто счастье», — подписал Шпак совместную фотографию с новой девушкой.

Как рассказали подписчики, имя новой избранницы блогера — Диана.

Прошлый брак Шпака длился около шести лет. Блогер афишировал свои отношения в социальных сетях, снимая совместные ролики с супругой.