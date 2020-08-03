Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд

На первом месте оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Он получил за свою деятельность 8,8 миллиона долларов. В тройке лидеров оказались певцы Егор Крид и Дима Билан. Их доходы, по оценке журнала, составляют 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов соответственно.

За ними следуют рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) и Филипп Киркоров с 6,6 миллиона долларов. Полина Гагарина заработала 6,4 миллиона долларов.

На седьмом месте группа «Би-2» с шестью миллионами долларов. Чуть меньше (5,3 миллиона) заработал Григорий Лепс, а по 5,1 миллиона у Тимати и Ивана Урганта.

Также в рейтинг миллионеров попали Сергей Жуков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Стас Михайлов, Максим Галкин, Валерий Меладзе. Среди новичков певица Zivert. Она получила 3,1 миллиона долларов.

Forbes считал доходы звезд с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. Журнал отметил, что поп-исполнители и телеведущие заработали бы на 12,5% больше, если бы не было запрета на проведение массовых мероприятий. Его ввели в России из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Лолита заявила, что получает за выступление от 40 тысяч евро. Публичное озвучивание гонорара певицы возмутило Юрия Лозу.