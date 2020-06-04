Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых мировых звезд

На первом месте оказалась модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 миллионов долларов. Второе место рейтинга занимает исполнитель Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер с 106,3 миллиона долларов.

Суммарный доход участников рейтинга составил 6,1 миллиарда долларов.