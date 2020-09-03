Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская модель Кайли Дженнер снова заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Ей удалось заработать 590 миллионов долларов.

Прибыль Дженнер принесла продажа 51% акций своей компании Kylie Cosmetics. Это позволило занять ей лидирующую строчку в Forbes.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, чей доход составил 170 миллионов долларов. Деньги исполнитель заработал на продаже кроссовок своего собственного бренда Yeezy. Замыкает тройку самых богатых селебрити теннисист Роджер Федерер. Его доход оценивается в 106,3 миллиона долларов. Эти деньги спортсмен заработал на крупных рекламных контрактах.

В топ-10 смогли попасть футболисты Криштиану Роналду — 105 миллионов долларов и Лионель Месси — 104 миллиона долларов. Кроме того, в списке значатся актер Тайлер Перри, который смог заработать 97 миллионов долларов, футболист Неймар (95,5 миллиона долларов) и радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов).

В конце мая журнал Forbes отозвал статус миллиардера у Кайли Дженнер. Продажи ее бренда упали из-за пандемии коронавиурса. Но уже летом она смогла вновь занять первое место рейтинга самых богатых знаменитостей.