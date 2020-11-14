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    14 ноября 2020, 00:19

    Forbes назвал самых богатых мертвых знаменитостей. Лидер рейтинга не менялся восемь лет

    Дарья Бунякова

    Журнал Forbes составил рейтинг умерших знаменитостей, чье творчество до сих пор приносит баснословную прибыль их потомкам. Первое место уже восьмой раз подряд досталось певцу Майклу Джексону.
    Forbes назвал самых богатых мертвых знаменитостей. Лидер рейтинга не менялся восемь лет

    Согласно рейтингу издания, в 2020 году на имени исполнителя удалось сколотить 48 миллионов долларов. Такой доход принес лейбл Mijac Music и долгосрочная сделка с компанией Sony. Эти два источника доходов принесли в общей сложности 70% от всех денег.

    Вторую строчку списка занял автор детских книг Доктор Сьюз. Обладателем прав на его книги удалось заработать 33 миллиона долларов. Только в США было куплено около шести миллионов экземпляров. Замкнул тройку лидеров Чарльз Шульц. Он был автором комикса про Снупи и заключил сделку с Apple+. Благодаря этому он оставил потомкам доход в 32,5 миллионов долларов.

    Еще в рейтинге можно увидеть таких знаменитостей, как Элвис Пресли (23 миллиона долларов), Боб Марли (14 миллионов долларов), Джон Леннон (13 миллионов долларов) и Фредди Меркьюри (девять миллионов долларов).

    В начале апреля прошел аукцион, где знаменитую белую перчатку Майкла Джексона продали за 104 тысячи долларов. Певец умер 25 июня 2009 года, не дожив два месяца до 51-го дня рождения. Причиной его скоропостижной смерти считают передозировку сильнодействующего анестетика.