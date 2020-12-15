Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 2020 года

В общей сложности самые высокооплачиваемые знаменитости мира заработали 6,1 миллиарда долларов до уплаты налогов и сборов. Это на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

Сестра Ким Кардашьян смогла возглавить рейтинг благодаря продаже 51% акций ее косметической компании Coty. Она заработала 590 миллионов долларов. Хотя она преувеличивала на протяжении многих лет размер своих доходов от бизнеса, деньги, которые она получила от продажи акций, позволили ей стать одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в этом году.

Супруг Ким Кардашьян, музыкант и экс-кандидат в президенты США Канье Уэст заработал 170 миллионов долларов на сделках с Аdidas. Третье место занял знаменитый теннисист Роджер Федерер, заработав 106 миллионов долларов.

За ним расположился еще один спортсмен — футболист Криштиану Роналду. В этом году он стал богаче на 105 миллионов долларов. К тому же Криштиану стал первым футбольным игроком, который заработал один миллиард долларов за свою карьеру. Лионель Месси замыкает топ-5 со 104 миллионами долларов