Forbes назвал самую успешную звезду российского шоу-бизнеса

Второй год подряд экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов становится самой успешной звездой России по версии журнала Forbes. В 2020 году он заработал 12 миллионов долларов, а в СМИ его упоминали 103 389 раз.

Российский спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков в русскоязычном Instagram — 29,7 миллиона подписчиков.

В рейтинге «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes на втором месте расположился рэпер Алишер Моргенштерн. Его доход за прошлый год составил 7,4 миллиона долларов. За последний год он смог подняться в рейтинге на 19 позиций. По числу упоминаний в соцсетях скандальный музыкант занял первое место — о нем вспоминали 4 042 900 раз.

Певица Ольга Бузова с доходом 3,3 миллиона долларов заняла третью строчку рейтинга. Она имеет более 23 миллионов подписчиков в Instagram. Ею интересовались в соцсетях 3 430 100 раз.

В первую десятку также вошли рэпер Тимати (10,4 миллиона долларов), музыкант Сергей Шнуров (11 миллионов долларов), хоккеист Александр Овечкин (12,2 миллиона долларов), телеведущая Ксения Собчак (4,7 миллиона долларов), рэпер Баста (5,3 миллиона долларов), футболист Артем Дзюба (пять миллионов долларов) и певица Полина Гагарина (шесть миллионов долларов).

При составлении рейтинга учитывались сумма годового дохода, количество подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частота упоминаний в соцсетях.