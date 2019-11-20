Forbes назвал российских Instаgrаm-блогеров с наибольшим заработком

На первом месте оказалась телеведущая и журналист Ксения Собчак. Ее доход от рекламы в Instagram журнал оценил в 1,6 миллиона долларов. Собчак, как минимум, несколько раз в неделю публикует рекламные посты. Иногда реклама появляется на ее странице и по несколько раз в день. Издание отметило, что у бывшего кандидата в президенты заключены контракты с брендами Bosco di Ciliegi и Dior Makeup. Их аккаунты она постоянно отмечает на фотографиях.

Собчак уже прокомментировала в своем Telegram-канале эту новость. «Спасибо, что регулярно считаете мои деньги», — написала она.

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Серебро в этом рейтинге получила телеведущая Регина Тодоренко. Она зарабатывает в Instagram около 860 тысяч долларов. В основном девушка рекламирует одежду, косметические средства и товары для детей.

На третьем месте — телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова. Ее доход — те же 860 тысяч долларов. Бузова является лицом крупных брендов. В частности, речь идет о Head&Shoulders (Procter&Gamble) и Johnson&Johnson. Суммы ее контрактов могут начинаться от 200 тысяч долларов. Максимальный гонорар — 500 тысяч долларов.

Издание уточнило, что среди 15 самых высокооплачиваемых блогеров — всего двое мужчин. Среди них — боец смешанных боевых единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а также автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев.