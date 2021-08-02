Фонд Гурцкой опроверг информацию о выселении организации из здания на юге Москвы за долги

Благотворительный фонд Дианы Гурцкой не выселяют из занимаемого им здания за долги, вопреки появившимся слухам. Представитель фонда, ссылаясь на заявление певицы, с опроверг эту информацию, написал «Ридус».

Помещение фонда находится в Москве на улице Обручева. Ранее в Сети появилась информация о том, что департамент городского имущества потребовал от фонда освободить помещение из-за долгов. Гурцкая заявила, что это неправда.

«Никаких проблем во взаимодействии между фондом „По зову сердца“ и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности», — привел представитель фонда слова певицы.

Он добавил, что долги за аренду действительно есть.

«У организации действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, которая будет погашена в рамках существующих гражданско-правовых процедур», — сказал собеседник «Ридуса».

Фонд Дианы Гурцкой «По зову сердца» занимается помощью детям с нарушениями зрения.