facebook_pixel
    02 августа 2021, 13:55

    Фонд Гурцкой опроверг информацию о выселении организации из здания на юге Москвы за долги

    Полина Гребенщикова

    Благотворительный фонд Дианы Гурцкой не выселяют из занимаемого им здания за долги, вопреки появившимся слухам. Представитель фонда, ссылаясь на заявление певицы, с опроверг эту информацию, написал «Ридус».

    Фонд Гурцкой опроверг информацию о выселении организации из здания на юге Москвы за долги

    Помещение фонда находится в Москве на улице Обручева. Ранее в Сети появилась информация о том, что департамент городского имущества потребовал от фонда освободить помещение из-за долгов. Гурцкая заявила, что это неправда.

    «Никаких проблем во взаимодействии между фондом „По зову сердца“ и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности», — привел представитель фонда слова певицы.

    Он добавил, что долги за аренду действительно есть.

    «У организации действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, которая будет погашена в рамках существующих гражданско-правовых процедур», — сказал собеседник «Ридуса».

    Фонд Дианы Гурцкой «По зову сердца» занимается помощью детям с нарушениями зрения.