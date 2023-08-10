Знаменитости 10 августа 2023, 15:50 Фолк-музыкант Сиксто Родригес умер на 82-м году жизни

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Сотрудники Sugarman.org сообщили о смерти американского фолк-музыканта, певца и поэта Сиксто Родригес. Артист умер в возрасте 81 года, написал «Петербургский дневник».

Музыкальная карьера Родригеса началась в 1967 году, когда он выпустил сингл I’ll slip away. Первый альбом артиста вышел в 1970 году.

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Наибольшую популярность он имел в ряде африканских стран, в особенности в ЮАР, а также Новой Зеландии и Австралии.