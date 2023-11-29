Знаменитости 29 ноября 2023, 19:03 ФНС выставила Блиновской счет на 1,4 миллиарда рублей Shot: блогер Блиновская задолжала ФНС почти 1,5 млрд рублей РИА «Новости»

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Задолженность блогера Елены Блиновской выросла до 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской миллиардный счет после налоговой проверки. Сумма долга составила 1 402 202 042 рубля.

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Блогершу заподозрили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, после чего СК России назначил налоговую проверку.

«Королева марафонов» выплатила 55 миллионов, закрыв только 3% долгов ФНС. На счету Блиновской находилось 64 миллиарда рублей, но активы арестовали в рамках уголовного дела. Сейчас популярная блогерша находится под домашним арестом, который продлится до 26 января 2024 года, сообщил RT.

Ранее Блиновскую заподозрили в том, что она покидает свой дом, нарушая судебное решение. К ноге арестованной прикрепили специальный датчик, который поддерживает связь с системой контроля.

Сама Блиновская заявила, что отслеживающее устройство глушила система ПВО, расположенная неподалеку от ее участка. Проверка показала, что рядом с домом блогерши средств противовоздушной обороны не было.