Знаменитости 03 мая 2023, 09:54 ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки — СМИ Mash: все операции с банковскими счетами певицы Инстасамки приостановили «ВКонтакте»

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Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам скандальной певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, МВД проверяет знаменитость на неуплату налогов и отмывание денег. Ранее в СМИ появились данные о существовании «черного списка инфоцыган», которых планировали проверить как раз на эти правонарушения. В перечень попали около 30 человек, в том числе телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова и Инстасамка.

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На счету российской поп-певицы и рэп-исполнительницы — восемь студийных альбомов, 35 синглов и 18 клипов. Инстасамка известна провокационными внешним видом и действиями. В январе в Краснодаре решили проверить организацию выступлений Инстасамки. Мэр Евгений Наумов заявил, что в ее творчестве много нецензурной брани и оно развращает молодежь. А недавно концерты певицы в одном из клубов Москвы отменили по не зависящим от заведения причинам.