22 октября 2021, 01:15
Ведущий «Сити FM» и «Москва FM» скончался
Ведущий радиостанций «Сити FM» и «Москва FM» Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет
Телеведущий Дмитрий Казнин умер в Германии. Последние несколько лет своей жизни ведущий боролся с раком. Мужчине было всего 47 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт телеканала «Дождь» (признано иностранным агентом в РФ).
Смерть мужчины наступила в больнице. Врачи долгое время боролись за его жизнь, однако им не удалось спасти Казнина.
«В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии», — сказано в публикации.
Казнин являлся ведущим на радиостанциях «Сити FM» и «Москва FM».