Ведущий «Сити FM» и «Москва FM» скончался

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в Германии. Последние несколько лет своей жизни ведущий боролся с раком. Мужчине было всего 47 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт телеканала «Дождь» (признано иностранным агентом в РФ).

Смерть мужчины наступила в больнице. Врачи долгое время боролись за его жизнь, однако им не удалось спасти Казнина.

«В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии», — сказано в публикации.

Казнин являлся ведущим на радиостанциях «Сити FM» и «Москва FM».